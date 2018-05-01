ضبط أسمدة زراعية مدعمة وأعلاف حيوانية غير صالحة في الغربية



تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط6.5 طن أسمدة زراعية مدعمة، و1.200كيلو أعلاف حيوانية بدون بيانات غير صالحه للاستهلاك الحيواني.

ضبط عبد القادر ع ر 48 سنة صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه بقرية نهطاى مركز زفتى وبحوزته 130 جوال أسمده زراعية ( نترات ) مدعمه من قبل الدولة وزن الجوال 50كيلو تصرف على بطاقات الحيازات الزراعية من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعي فى المحضر رقم 8239 جنح مركز زفتى، وضبط عبد الرافع س م 37سنة صاحب محل لبيع الأعلاف الحيوانية بقرية شبر اطو مركز بسيون وبحوزته 1,200 طن أعلاف حيوانيه بدون بيانات وغير صالحه.



