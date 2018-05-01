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ضبط أسمدة زراعية مدعمة وأعلاف حيوانية غير صالحة في الغربية

منذ حوالى ساعة
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ضبط أسمدة زراعية مدعمة وأعلاف حيوانية غير صالحة في الغربية


تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط6.5 طن أسمدة زراعية مدعمة، و1.200كيلو أعلاف حيوانية بدون بيانات غير صالحه للاستهلاك الحيواني.
ضبط عبد القادر ع ر 48 سنة  صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه بقرية نهطاى مركز زفتى  وبحوزته 130  جوال أسمده زراعية ( نترات ) مدعمه من قبل الدولة وزن الجوال 50كيلو  تصرف على بطاقات الحيازات الزراعية من خلال بنوك التنمية والائتمان  الزراعي  فى المحضر رقم 8239 جنح مركز زفتى، وضبط عبد الرافع س م  37سنة  صاحب محل لبيع الأعلاف الحيوانية  بقرية شبر اطو مركز بسيون وبحوزته 1,200 طن  أعلاف حيوانيه بدون بيانات وغير صالحه.
 
 

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