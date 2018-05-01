انقطاع المياه بالكامل عن الخانكة والجبل الأصفر

الثلاثاء 1 مايو 2018

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، عن قطع المياه، عن مركز ومدينة الخانكة التابعة للمحافظة بسبب كسر مفاجئ فى خط طرد محطة مياه الشرب بالمدينة.



وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، إن كسر خط الطرد تسبب فى عطل المحطة المرشحة السطحية بالخانكة Grp700 ميلى مما أدى الى توقف المحطة عن التشغيل.



وأوضح أن تعطل المحطة تسبب فى انقطاع المياه عن غالبية مناطق مدينة الخانكة و الجبل الأصفر، لافتا الى انه تم الدفع بعدد 16 سيارة تانك مياه سعة 10م 3 متنقلة بين كافة مناطق مدينة الخانكة الجبل الأصفر، لافت الى انه جاارى العمل على قدم وساق لاصلاح العطل.

