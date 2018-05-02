السيطرة على حريق هائل بمصنع سكر كوم إمبو

الأربعاء 2 مايو 2018



نجحت قوات الحماية المدنية فى أسوان، بالسيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع ظهر اليوم الأربعاء، فى مصنع السكر بكوم أمبو، وذلك بعد 4 ساعات متواصلة من محاولات لإخماد النيران التى بدأ اندلاعها من مصنع الخشب الملحق بمصنع السكر حتى لحقت بالأخير.

واستعانت الحماية المدنية بنحو 16 سيارة إطفاء حريق، فضلا عن الاستعانة بطائرتين لإخماد الحريق، الذى أسفر عن 5 إصابات بسيطة تنوعت بين اختناقات من الدخان الناتج من الحريق، وإصابات بكسور بسيطة.

وتعمل قوات الحماية المدنية بتبريد موقع الحادث وإزالة آثار الحريق، حتى يتم تحديد سبب الحريق، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة لتولى التحقيق بالحادث.