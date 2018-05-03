Responsive image

28º

3
مايو

الخميس

26º

3
مايو

الخميس

 خبر عاجل
  • تدهور الوضع الصحى لمجدى الناظر داخل محبسه بوادى النطرون
     منذ 3 ساعة
  • قتلى وجرحى بينهم طفل إثر انفجار لغم بالحسكة السورية
     منذ 3 ساعة
  • "داعش" يتبنى هجوم مفوضية الانتخابات الليبية
     منذ 3 ساعة
  • بريطانيا تمدد حظر السفر إلى شرم الشيخ
     منذ 3 ساعة
  • البرلمان العربي يُدين الهجوم الانتحاري بمفوضية الانتخابات الليبية
     منذ 3 ساعة
  • ارتفاع ضحايا حريق مصنع كوم إمبو إلى (12) شخص
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:36 صباحاً


الشروق

6:06 صباحاً


الظهر

12:52 مساءاً


العصر

4:28 مساءاً


المغرب

7:37 مساءاً


العشاء

9:07 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

النظام يُلغى امتحانات سيناء لعدم القدرة على تأمينها

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 117
النظام يُلغى امتحانات سيناء لعدم القدرة على تأمينها

الأربعاء 2 مايو 2018
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة شمال سيناء؛ لعدم قدرة الداخلية والجيش على تأمينها.

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم التعليم، في تصريحات صحفية: "استكمالا للإجراءات التي يتم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية، ونظرا لقرب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل، وطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، حيث تتعرض محافظة شمال سيناء لظروف استثنائية يتعذر معها عقد امتحانات نهاية الفصل الثاني في المواعيد المحددة لها كباقي المديريات التعليمية الأخرى، وتعذر إقامتها نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة بسبب الحرب على الإرهاب، ما أدى إلى تعطل الدراسة بجميع المراحل التعليمية".

وأضاف خيري أن "طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على إعلان نتيجة الدور الأول بنتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017/2018، واعتباره فصلا منتهيا وذلك بالنسبة لصفوف النقل، أما بالنسبة للصف الثالث الإعدادي، تقرر اعتبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول هي نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017/2018 وبصفة استثنائية".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers