النظام يُلغى امتحانات سيناء لعدم القدرة على تأمينها

الأربعاء 2 مايو 2018

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة شمال سيناء؛ لعدم قدرة الداخلية والجيش على تأمينها.

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم التعليم، في تصريحات صحفية: "استكمالا للإجراءات التي يتم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية، ونظرا لقرب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل، وطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، حيث تتعرض محافظة شمال سيناء لظروف استثنائية يتعذر معها عقد امتحانات نهاية الفصل الثاني في المواعيد المحددة لها كباقي المديريات التعليمية الأخرى، وتعذر إقامتها نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة بسبب الحرب على الإرهاب، ما أدى إلى تعطل الدراسة بجميع المراحل التعليمية".

وأضاف خيري أن "طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على إعلان نتيجة الدور الأول بنتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017/2018، واعتباره فصلا منتهيا وذلك بالنسبة لصفوف النقل، أما بالنسبة للصف الثالث الإعدادي، تقرر اعتبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول هي نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017/2018 وبصفة استثنائية".