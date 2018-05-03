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شمال سيناء تُخفض الإجراءات الأمنية والحياة تعود في شارع 23 يوليو بالعريش

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 101
شمال سيناء تُخفض الإجراءات الأمنية والحياة تعود في شارع 23 يوليو بالعريش

قررت محافظة "شمال سيناء" تخفيض الإجراءات الأمنية المفروضة بشوارع المدينة ، في محاولة لتخفيف معاناة الأهالي بسبب الحصار الأمني ، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان .


وعادت الحياة إلى المحال التجارية في شارع "23 يوليو"  الرئيسي بمدينة العريش، نشاطها عقب إغلاق استمر ما يقرب من ثلاثة أشهر، منذ إطلاق العملية العسكرية الشاملة في محافظة شمال سيناء في 9 فبراير الماضي.


وقال محافظ شمال سيناء اللواء "عبدالفتاح حرحور"، خلال اجتماعه بقيادات المحافظة، لبحث الاستعدادات لتوفير السلع قبل شهر رمضان، أن المحافظة ستشهد زيادة في ضخ السلع والخضروات استعدادا لرمضان، بما في ذلك المنتجات المرتبطة بالشهر من زينة وفوانيس وياميش (مكسرات).

وأشار المحافظ إلى قرار تسويق الخوخ السيناوي، والذي يُزرع في مدينتي رفح والشيخ زويد، لبيعه في الأسواق المختلفة خارج المحافظة وبأي كميات وبالأسعار التي تحددها الجهات المختصة أو بنظام العرض والطلب.

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