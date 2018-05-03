حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة بكفر الدوار

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

استطاعت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة حريق هائل شب في مصنع للملابس الجاهزة بمدينة كفر الدوار دون حدوث خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالواقعة من المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار باندلاع حريق هائل بمصنع كيلوبترا للملابس الجاهزة المقام باستثمارات هندية، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده إلى أماكن أخرى.

وأسفر الحريق عن التهام كميات كبيرة من القماش المعد للتصنيع والملابس الجاهزة وماكينات التصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.