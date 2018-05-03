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انتحار شاب أسفل عجلات مترو غمرة

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 55
انتحار شاب أسفل عجلات مترو غمرة

انتحر شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات المترو في محطة "غمرة، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

وقد تبين أن الشاب أرسل رسالة نصية لأسرته قبل انتحاره، أكد فيها عزمه على الانتحار في المترو.

 

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