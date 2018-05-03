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غرق طالب للمرة الثانية في بحر يوسف

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 78
غرق طالب للمرة الثانية في بحر يوسف

غرق  طالب ثانوي، ببحر يوسف للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة من غرق طالب أمس بمدينة المنيا، أثناء استحمامه  في بحر  يوسف هربا من حرارة الجو وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة العام.

وتلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا من مستشفى العدوة المركزي، يفيد بوصول جثة ا م ع 15 سنة طالب بالمرحلة الثانوية الصناعية ومقيم بقرية القايات جثة بعد أن تم انتشالها من بحر يوسف.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الطالب كان يستحم في بحر يوسف مع بعض زملائه بالمدرسة عقب خروجه من الامتحانات اليوم، وتوفي أثناء الاستحمام.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري، تبين أن الطالب مات بأسفكسيا الغرق، ولا توجد شهبة جنائية،  وتم نقل  الجثة إلى  مستشفى المركز  وتحرر محضر بالواقعة.

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