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قطع المياه 5 ساعات عن 12 منطقة بالقاهرة غدا

منذ حوالى ساعة
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قطع المياه 5 ساعات عن 12 منطقة بالقاهرة غدا

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (المرج الشرقية والغربية – عزبة النخل – شارع عين شمس – منطقة البركة – مدينة السلام «أبو رجيلة – منشية السد العالي – منشية العروبة – تقسيم أبوالعز – منطقة أطلس – منطقة النيل – منطقة إسبيكو»)، وذلك ابتداءً من الساعة 11 مساء غدا الجمعة الموافق 4/5/2018 وحتى الساعة 4 فجر يوم السبت 5/5/2018، نظرا لقيام الشركة بأعمال صيانة اللوحات الكهربائية بمحطة مياه المرج.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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