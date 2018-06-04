Responsive image

29º

7
يونيو

الخميس

26º

7
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • جنرال صهيوني: ما نواجهه في غزة "حرب استنزاف"
     منذ حوالى ساعة
  • كهرباء غزة: نعاني من إرباك شديد نتيجة توقف المحطات
     منذ حوالى ساعة
  • حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدعو الفلسطينيين للزحف الكبير نحو القدس غدا
     منذ حوالى ساعة
  • "مدبولي" رئيسا للحكومة الجديدة
     منذ 2 ساعة
  • تونس .. ارتفاع حصيلة غرقى قارب المهاجرين غير الشرعيين إلى 73
     منذ 3 ساعة
  • الأناضول: كابول تعلن من جانب واحد وقفا للنار مع حركة طالبان
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالفيديو...شبان فلسطينيون يهاجمون ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال شرق خانيونس

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 597
بالفيديو...شبان فلسطينيون يهاجمون ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال شرق خانيونس

 

نجح عدد من الشبان الفلسطينيين ، في التسلل إلى ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني شرق خانيوس ، وإلقاء زجاجات المولوتوف عليها وإحراق بعض  المواقع التابعه لقناصة جيش الاحتلال . 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر العملية ، حيث تمكن الشبان الفلسطينيين من مهاجمة تكنة عسكرية شرق خانيونس،، انتقاما لدماء الشهيد المسعفة رزان النجار والتي ارتقت برصاص الاحتلال الجمعة الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو ، نجاح  عدد من الشبان من قطع السلك الزائل مع الاحتلال شرق بلدة خزاعة، وانطلاقهم نحو الثكنة العسكرية واشعال النيران فيها، ليتمكنوا بعدها من العودة بسلام.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers