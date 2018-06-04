بالفيديو...شبان فلسطينيون يهاجمون ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال شرق خانيونس

نجح عدد من الشبان الفلسطينيين ، في التسلل إلى ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني شرق خانيوس ، وإلقاء زجاجات المولوتوف عليها وإحراق بعض المواقع التابعه لقناصة جيش الاحتلال .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر العملية ، حيث تمكن الشبان الفلسطينيين من مهاجمة تكنة عسكرية شرق خانيونس،، انتقاما لدماء الشهيد المسعفة رزان النجار والتي ارتقت برصاص الاحتلال الجمعة الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو ، نجاح عدد من الشبان من قطع السلك الزائل مع الاحتلال شرق بلدة خزاعة، وانطلاقهم نحو الثكنة العسكرية واشعال النيران فيها، ليتمكنوا بعدها من العودة بسلام.