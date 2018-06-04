Responsive image

29º

7
يونيو

الخميس

26º

7
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • جنرال صهيوني: ما نواجهه في غزة "حرب استنزاف"
     منذ حوالى ساعة
  • كهرباء غزة: نعاني من إرباك شديد نتيجة توقف المحطات
     منذ حوالى ساعة
  • حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدعو الفلسطينيين للزحف الكبير نحو القدس غدا
     منذ حوالى ساعة
  • "مدبولي" رئيسا للحكومة الجديدة
     منذ 2 ساعة
  • تونس .. ارتفاع حصيلة غرقى قارب المهاجرين غير الشرعيين إلى 73
     منذ 3 ساعة
  • الأناضول: كابول تعلن من جانب واحد وقفا للنار مع حركة طالبان
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قوات الاحتلال تمنع دخول المصلين للحرم الإبراهيمي

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 447
قوات الاحتلال تمنع دخول المصلين للحرم الإبراهيمي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 4 يونيو ، بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت  كافة مداخل وساحات الحرم ببوابات الكترونية لولبية مراقبة بالكاميرات، ولا تسمح للمصلين بالدخول اليه إلا من خلالها.

وقال مدير الحرم الابراهيمى حفظى أبو سنينة  فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"،  ان سلطات الاحتلال منعت وبشكل يومى رفع الآذان من داخل الحرم الإبراهيمى فى اعتداء سافر على حرية العبادة والعاملين فيه.


وأوضح أبو سنينة أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تقوم بإبلاغ منظمة اليونيسكو ومنظمات حقوق الانسان بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى في حق الحرم الابراهيمى  بشكل يومى.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers