قوات الاحتلال تمنع دخول المصلين للحرم الإبراهيمي

منذ 3 يوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 4 يونيو ، بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت كافة مداخل وساحات الحرم ببوابات الكترونية لولبية مراقبة بالكاميرات، ولا تسمح للمصلين بالدخول اليه إلا من خلالها.

وقال مدير الحرم الابراهيمى حفظى أبو سنينة فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، ان سلطات الاحتلال منعت وبشكل يومى رفع الآذان من داخل الحرم الإبراهيمى فى اعتداء سافر على حرية العبادة والعاملين فيه.



وأوضح أبو سنينة أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تقوم بإبلاغ منظمة اليونيسكو ومنظمات حقوق الانسان بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى في حق الحرم الابراهيمى بشكل يومى.