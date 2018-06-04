غلق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين بسبب خلل فني

إغلاق معبر رفح البري، مساء الأثنين، 4 يونيو 2018، في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين بسبب خلل في كوابل الاتصالات بالمعبر المصري.

وأعلن المكتب الإعلامي التابع لمعبر رفح الذي تديره السلطة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين بسبب خلل فني، وطالب جميع المواطنين متابعة أي جديد على صفحة معبر رفح البري الرسمية.

وأعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح طيلة أيام شهر رمضان، وفي 18 مايو الماضي، وذلك بعد أسبوع من فتحه في 12 مايو، وتدير المعبر، في الوقت الحالي، حكومة الوفاق الفلسطينية، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة مطلع نوفمبر الماضي، من حركة "حماس"، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.



