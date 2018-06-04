الاحتلال يعتقل فلسطيني مضطرب عقليا ونفسيا ويعرض حياته للخطر



وقال لؤي عكة محامي هيئة شئون الأسرى والمحررين، مساء الأثنين، 4 يونيو 2018، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا بالاعتقال الإداري بحق المعتقل الفلسطيني نضال أحمد على أبو عياش (28 عامًا)، من سكان بيت أمر في الخليل، لمدة 6 شهور، رغم أنه مضطرب عقليًا ونفسيًا، وإنه تمكن من زيارة المعتقل عياش في سجن عوفر العسكري قرب رام الله.

وأضاف أنه عياش لا يعلم أين هو ويصعب الحديث معه، ويهدد بالانتحار، وحاول إلقاء نفسه من القسم العلوي في السجن، إلا أن المعتقلين منعوه من ذلك، والمعتقل لا يستوعب من معه وكل من حوله، وهو لا ينام منذ شهور، ولا يتلقى العلاج اللازم، وأنه يصاب باضطراب بدقات القلب تؤثر على الدماغ، وتزداد لديه الشحنات الكهربائية، ويحتاج إلى علاج خاص وعناية فائقة.

وقال المحامي إن إدارة السجون والأطباء الصهاينة يعرفون حالته الصحية، ومع هذا يعتبرونه خطرًا على أمن إسرائيل وأصدروا بحقه أمر اعتقال إداري، ما يوضح هذه السياسة الانتقامية، التي لا تستند إلى أية إجراءات قانونية"، وفق البيان، والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية.

ومن الممكن أن تمدد السلطات الصهيونية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل "يعرض أمن الاحتلال للخطر.

