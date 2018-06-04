الحكومة الفلسطينية تحذز الاحتلال من المساس بأموال الضرائب

قال محمود اليوسف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، مساء الأثنين، 4 يونيو 2018، إن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نلصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام الصهاينة بجبايتها، وردها الى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه، أي مَس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات، يعتبر لصوصية وعدوانا جبانا.

وحذّرت الحكومة الفلسطينية، اليوم، من نيّة حكومة الاحتلال الصهيوني خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها الاحتلال، لتعويض مزارعين الصهاينة، حُرقت حقولهم بفعل طائرات ورقية "حارقة"، يُطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.

وأشار اليوسف إلى أن حكومة الاحتلال ترتكب جرائم مركبة تسرق خلالها الأرض الفلسطينية وتُقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله، وأمس أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخصم مبالغ مالية من ميزانية السلطة الفلسطينية، وتقديمها كتعويضات لمالكي الحقول الزراعية المتضررة في مستوطنات محيط غزة، جراء الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع.