بالفيديو..قوات الاحتلال تعتدي على المصلين داخل "الأقصى المبارك"

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء 5 يونيو ، بإن قوات الاحتلال الصهيوني قامت بمهاجمة المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع اقتحام المستوطنين لساحاته.

وأشارت وكالة "معا" الفلسطينية ، إلى أن قوات الاحتلال قاموا بمهاجمة مجموعة مصلين وهم يتلون القرآن الكريم في الساحة المقابلة للمسجد القبلي، واعتدت عليهم بالضرب واعتقلت حوالي 15 شابا واقتادتهم إلى مركز التحقيق في "باب السلسلة" بالقدس القديمة.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان خلال اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة.