"حماس" تدعو لإحياء ذكرى النكسة عبر موجة جديدة من مسيرات العودة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامة "حماس" بيانًا في الذكرى الـ51 للنكسة ، مؤكدة على أن المقاومة مستمرة ، وأن المساس بسلاحها أمر مرفوض وغير قابل للتفاوض .

وشددت الحركة في بيانها ، إلى أن وسائل المقاومة وآلياتها، مبينةً أن إدارة المقاومة من حيثُ التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنوّع الوسائل والأساليب، تندرج كلّها ضمن عملية إدارة الصراع، وليس على حساب مبدأ المقاومة.



وأكدت الحركة ، أن القدس عاصمة فلسطين ، المدينة التي تملك مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية ، وجميع مقدساتها سواء إسلامية أو مسيحية هي حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا تنازل عنها ، موضحة أن محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصهينة القدس كنقل السفارة إليها والاعتراف بها عاصمة للكيان ، وكل إجراءات الاحتلال من تهويد واستيطان منعدمة كأنها لم تكن.



وخلال البيان ، دعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى إحياء ذكرى النكسبة (5 يونيو 1967) ، عبر الخروج في مسيرات العودة الكبرى وذلك في مليونية القدس التي تبلغ ذروتها يوم الجمعة 23 رمضان ، مشيرًة إلى أنها ترفض جميع المشروعات والمحاولات التي تهدف إلى تصفية حق العودة .

وحذرت الحركة من المساس بوكالة الغوث "الأونروا" كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين.

ودعت حماس ، حركة "فتح" إلى إنهاء الانقسام عبر الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه 2005 و2011، وترتيب البيت الفلسطيني تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية، وللمجلس الوطني والتشريعي.



وأكدت الحركة في بيانها ، رفض جميع أشكال تطبيع أي جهة أو دولة أو أي مستوى كان مع الاحتلال الصهيوني ، ، واعتبرتها جزءًا من محاربة الشعب الفلسطيني وقتلا لآماله في الحرية والاستقلال.

وفي السياق ذاته رحبت حركة حماس بمواقف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع، وحركة المقاطعة الدولية للاحتلال BDS وغيرها، وحيّت كل أحرار العالم المناصرين للقضية.