Responsive image

29º

7
يونيو

الخميس

26º

7
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • جنرال صهيوني: ما نواجهه في غزة "حرب استنزاف"
     منذ 38 دقيقة
  • كهرباء غزة: نعاني من إرباك شديد نتيجة توقف المحطات
     منذ حوالى ساعة
  • حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدعو الفلسطينيين للزحف الكبير نحو القدس غدا
     منذ حوالى ساعة
  • "مدبولي" رئيسا للحكومة الجديدة
     منذ 2 ساعة
  • تونس .. ارتفاع حصيلة غرقى قارب المهاجرين غير الشرعيين إلى 73
     منذ 3 ساعة
  • الأناضول: كابول تعلن من جانب واحد وقفا للنار مع حركة طالبان
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"عريقات": لن تتمكن أية قوة في العالم من اقتلاع شعبنا مرة أخرى من أرضه

منذ يوم
عدد القراءات: 373
"عريقات": لن تتمكن أية قوة في العالم من اقتلاع شعبنا مرة أخرى من أرضه


قال أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الثلاثاء، 5 يونيو 2018، أنه وعلى الرغم من رفض المجتمع الدولي للاحتلال ودعم ذلك بالبيانات الدولية، إلا أن الاحتلال استمر وتغول وتحول إلى استعمار، لذلك فإن هذه المناسبة هي تذكير بأن البيانات لا تحل محل تطبيق القانون الدولي، الأفعال أعلى صوتا من الكلمات. 
وأضاف عريقات، في بيان له لمناسبة الذكرى الـ51 للنكسة، إن التاريخ الطويل للاحتلال الاستعماري لفلسطين، والأهمية التاريخية لذكرى الاحتلال، اليوم الثلاثاء (النكسة)، يجب أن تشكل حافزا للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته القانونية والسياسية تجاه شعب لا يزال ينتظر تحقيق العدالة الإنسانية.
وأكد "عريقات"، لن تتمكن أية قوة في العالم من اقتلاع شعبنا مرة أخرى من أرضه، وهو متجذر وباق ومتمسك بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، وتجسيد سيادته في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة، والإفراج عن جميع الأسرى.
ودعا "عريقات"، دول العالم في هذه المناسبة إلى اتخاذ الإجراءات العملية لتصحيح الخطأ والظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا بفعل الاحتلال الذي لم يخضع يوما إلى القانون الدولي، والتدخل الرادع والمساءلة عملا بأحكام وقيم ومبادئ الشرعية الدولية.
وطالب عريقات، بدعم الخطوات السياسية، والقانونية، والدبلوماسية الفلسطينية في الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وغيرها لحماية حقوق شعبنا ومساءلة الاحتلال وصولا إلى إنهائه. 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers