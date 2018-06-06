Responsive image

29º

7
يونيو

الخميس

26º

7
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • جنرال صهيوني: ما نواجهه في غزة "حرب استنزاف"
     منذ حوالى ساعة
  • كهرباء غزة: نعاني من إرباك شديد نتيجة توقف المحطات
     منذ حوالى ساعة
  • حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدعو الفلسطينيين للزحف الكبير نحو القدس غدا
     منذ حوالى ساعة
  • "مدبولي" رئيسا للحكومة الجديدة
     منذ 2 ساعة
  • تونس .. ارتفاع حصيلة غرقى قارب المهاجرين غير الشرعيين إلى 73
     منذ 3 ساعة
  • الأناضول: كابول تعلن من جانب واحد وقفا للنار مع حركة طالبان
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالفيديو..استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بقرية النبي صالح

منذ يوم
عدد القراءات: 296
بالفيديو..استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بقرية النبي صالح

أرتقاء شاب فلسطيني شهيدًا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الأربعاء 6 يونيو ،في قرية النبي صالح برام الله.

ويُذكر أن قوات الاحتلال قد قامت باعتقال الفتي بعد أن أصابوه بالرصاص خلال مواجهات بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله،

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفتى من مسافة قريبة بعد اقتحام قوة عسكرية لقرية النبي صالح، ما أدى استشهاده.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال نقل الطفل إلى النقطة العسكرية المقامة شرقي القرية، وأحضر سيارة إسعاف إسرائيلية نقلته إلى مستشفى بالداخل الفلسطيني.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers