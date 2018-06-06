بالفيديو..استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بقرية النبي صالح

منذ يوم

أرتقاء شاب فلسطيني شهيدًا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الأربعاء 6 يونيو ،في قرية النبي صالح برام الله.

ويُذكر أن قوات الاحتلال قد قامت باعتقال الفتي بعد أن أصابوه بالرصاص خلال مواجهات بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله،

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفتى من مسافة قريبة بعد اقتحام قوة عسكرية لقرية النبي صالح، ما أدى استشهاده.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال نقل الطفل إلى النقطة العسكرية المقامة شرقي القرية، وأحضر سيارة إسعاف إسرائيلية نقلته إلى مستشفى بالداخل الفلسطيني.