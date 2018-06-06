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قوات الاحتلال تداهم مخيم شعفاط بالقدس

منذ يوم
عدد القراءات: 269
قوات الاحتلال تداهم مخيم شعفاط بالقدس

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء 6 يونيو 2018، مخيم شعفاط، بعد ليلة من الاشتباكات في القدس المحتلة، وبلدة العيساوية والطور.

وقال شهود عيان إنه تم تدمير سيارة تابعة للشرطة، كما أصيب ضابط من شرطة الاحتلال بحجر خلال المواجهات.

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