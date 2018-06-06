قوات الاحتلال تطلق سراح 9 مصلين مقدسيين بالأقصى وتمدد لآخرين

أصدرت محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الأربعاء 6 يونيو، قرارا بإطلاق سراح 9 مصلين مقدسيين بعد أن تم اعتقالهم صباح أمس الثلاثاء، في باحات المسجد الأقصى، عقب تصديهم لاقتحامات المستوطنين الصهاينة، وتنظر المحكمة في تمديد اعتقال 3 آخرين.

والمعتقلون الذين مدد توقيفهم دون عرضهم على المحكمة هم أسد مفلح وأشرف حسونة وعز الدين زيود.

وأفاد رئيس لجنة اهالي الأسرى والمعتقلين أمجد ابو عصب أن شرطة الاحتلال أطلقت سراح 9 مصلين من الضفة الغربية ورحلتهم إلى الحاجز العسكري، فيما مددت توقيف 3 آخرين ليوم الأربعاء.

وأخلت الشرطة سبيل معتقلين مقدسيين عرف من بينهما كريم علقم، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما ودفع كفالة مالية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح الثلاثاء 15 مصليا من أمام المسجد القبلي بينما كانوا يرتلون القرآن الكريم، تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى.