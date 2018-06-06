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الاتحاد الفلسطيني يٌرحب بقرار "الأرجنتين" بإلغاء مباراتها مع الاحتلال

منذ يوم
عدد القراءات: 309
الاتحاد الفلسطيني يٌرحب بقرار "الأرجنتين" بإلغاء مباراتها مع الاحتلال


أثنى جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 6 يونيو، على قرار الأرجنتين إلغاء مباراة بين منتخبها والمنتخب  الصهيوني ، التي كان من المقرر إقامتها السبت القادم، في مدينة القدس المحتلة.

وقال "جبريل الرجوب" : " شكرا للمنتخب الأرجنتيني ولنجومه، ومدربه، وللمؤسسات الحقوقية بالأرجنتين لهذا الموقف، التي يبذل الاحتلال الإسرائيلي جهودا للترويج لفكرة شرعية استيلائها على مدينة القدس المحتلة، ومساعيها لإقناع دول العالم بنقل سفاراتها من تل أبيب إليها" . 

وأضاف : "ما حصل يجب أن يقود الاحتلال الإسرائيلي لاستخلاص العبر، فعليها أن تدرك أنه آن الأوان لتقر وتتصرف بحق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في نشر اللعبة وحرية حركة اللاعبين الفلسطينيين". 

دعى "جبريل الرجوب" الكيان الصهيوني ب"عدم استغلال الرياضة لأهداف سياسية لا تتجاوز عنصرية الاحتلال".

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