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تهديدات تصل "ميسي" بسبب دوره في إلغاء مباراة منتخبه مع دولة الاحتلال

منذ يوم
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تهديدات تصل "ميسي" بسبب دوره في إلغاء مباراة منتخبه مع دولة الاحتلال

كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية ، اليوم الأربعاء 6 يونيو ، عن تهديدات وجهت لقائد المنتخب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" بعد إلغاء مباراة منتخبه مع منتخب الكيان الصهيوني ، عقب أن أوردت تقارير بمطالبة ميسي لزملاءه بإلغاءها .

وعلق  وزير الحرب  "أفيغدور ليبرمان" على قرار الإلغاء قائلًا : " أنه من العار أن المنتخب الأرجنتيني لم يتحمل ضغوط  من المحرضين ضد دولتنا" ،حسب وصفه". 

وأضاف التقرير أن رئيس حكومة الاحتلال  "بنيامين نتانياهو" تحدث مع الرئيس الارجنتيني "موريسيو ماكري"  بعد الغاء المباراة، حيث أخبره ماكري أنه لم يكن له أي تأثير على القرار.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأرجنتيني  "جورج فوري" قد أكد أن بعض اللاعبين  "لم يرغبوا بلعب اللعبة" - دون أن يحددوا السبب.

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