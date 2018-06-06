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الإفراج الصهيونية ترفض التماس الدفاع عن المعتقلة عهد التميمي

منذ يوم
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الإفراج الصهيونية ترفض التماس الدفاع عن المعتقلة عهد التميمي

 


قررت لجنة الإفراج المبكر في سجن "ريمونيم" الصهيوني، مساء اليوم الإربعاء، 6 يونيو، رفض التماسا تقدم به فريق الدفاع عن الفتاة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، بتقصير مدة الحكم الصادر بحقها والإفراج عنها مبكرا، وأن الفتاة التميمي التي حكم عليها في مارس الماضي بالسجن 8 شهور، تقدمت بالالتماس ليتم اقتطاع الثلث الأخير من الحكم، إلا أن اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته.

وأوصى  جهاز الأمن العام الصهيوني، مسبقا بعدم إطلاق سراح التميمي بشكل مبكر بحجة أنها "تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع. 

من جانبها، قالت الفتاة التميمي خلال جلسة الالتماس: "سأخرج من سجني مرفوعة الرأس"، وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب عز الدين التميمي 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الصهيوني في بلدة "النبي صالح"، غربي مدينة رام الله.
 

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