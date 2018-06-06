الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

اعتقلت قوة عسكرية صهيونية، مساء اليوم الأربعاء، 6 يونيو، شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة عمانوئيل شمال سلفيت، واعتقل الشاب بعد أن طالبه الجنود بالنزول من السيارة التي كان على يستقلها وحاول من خلالها تنفيذ العملية عند مدخل المستوطنة.