الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بحملة مداهمات واسعة بالضفة المحتلة

قامت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 7 يونيو، بحملة مداهمات واسعة لمختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، رافقها تفتيش للمنازل واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل فجر اليوم 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وفي مدينة الخليل، أفادت مصادر محلية بمصادرة جيش الاحتلال مركبة للأسير المحرر عمر القواسمة بعد اقتحام منزله وتفتيشه، فيما داهمت قوّات الاحتلال فجرا عددًا من الأحياء السكنية في مدينة الخليل.

وفي بلدة سعير شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جلال جبارين بعد اقتحام منزله، في وقت اعتقلت فيه الشاب عنان نضال الشريف بعد اقتحام منزله في مخيم العروب شمال الخليل، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر محمد سياعرة من منزله ببلدة خاراس شمال غرب الخليل.

ففي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شهاب مزهر بعد العبث بمحتويات منزله وتفتيشه، كما اقتحمت منطقة الضاحية خلف المخيم وحاصرت منزل يوسف البلعاوي بحثا عن نجله يزن الذي تمكن من الفرار، وجرى احتجاز والده لساعات قبل الإفراج عنه، للضغط على نجله لتسليم نفسه.

كما اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر أحمد جمال أبو جلغيف نجل المبعد جمال أبو جلغيف ببيت لحم.

وفي بلدة حوسان غربي بيت لحم، اقتحمت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال منزل ضياء حمامرة وصادرت مبلغا ماليا من منزله.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، وسط مواجهات تركزت في منطقتي المثلث والواد الشامي حيث ألقى شبان عبوات محلية الصنع " أكواع" على دوريات الاحتلال في المنطقة.

وأشاروا إلى أن المواجهات بدأت على مدخل البلدة الرئيسي عقب اقتحام الاحتلال لمنزل ثائر خالد بدوان وتفتيشه واعتقاله، ثم توسعت لتشمل أحياء أخرى من البلدة.

وفي نابلس، أصيب، ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت أنحاء متفرقة في المدينة، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات، وإصابة ثمانية بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأضافت المصادر أن الشاب مدين داوود ( 20 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة.

وأكدت المصادر أن الإصابات السبع الأخرى، كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكانت غالبتها في مناطق الرأس، والوجه، والصدر، ونقلت جميعها الى المستشفيات.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فادي أبو السعود من حي رفيديا، وكريم البرقاوي من شارع عمان.

ويواصل الاحتلال حملاته المتكررة من مداهمات وتفتيش واعتقال بالضفة والقدس المحتلتين بشكل يومي.