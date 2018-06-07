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8 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة "نابلس"

منذ 7 ساعة
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8 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة "نابلس"

أصيب، فجر اليوم الخميس 7 يونيو، ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت أنحاء متفرقة في المدينة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، وإصابة ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأضافت المصادر أن الشاب مدين داوود ( 20 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة.

وأكدت المصادر أن الاصابات السبع الأخرى، كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكانت غالبتها في مناطق الرأس، والوجه، والصدر، ونقلت جميعها إلى المستشفيات.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فادي أبو السعود من حي رفيديا، وكريم البرقاوي من شارع عمان.

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