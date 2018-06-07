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إسبانيا تُعلن إدانتها للقرار الصهيوني ببناء 2000 وحدة إستيطانية بالضفة المحتلة

منذ 5 ساعة
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إسبانيا تُعلن إدانتها للقرار الصهيوني ببناء 2000 وحدة إستيطانية بالضفة المحتلة


أعلنت السفارة الأسبانية في القاهرة ، اليوم الخميس 7 يونيو ، أدانت بلادها قرار الكيان الصهيوني ببناء  2000 وحدة استيطانية فى ثلاثين مستوطنة بالضفة الغربية.

وأشارت السفارة في بيانًا لها ، إن إسبانيا تعتبر المستوطنات غير قانونية لأنها مقامه على أراضٍ محتلة ، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلًا عن أنها تمثل عقبة أمام تحقيق السلام. 

كما أعرب السفارة في بيانها ، عن أسف بلادها عن الدمار التي يتعرض لهتجمعات البدو بقرية خان الأحمر، بعد استنفاد كل السبل القانونية، مؤكدة على موقفها الداعم لحل الدولتين، فيما تحث الأطراف على استئناف مفاوضات السلام.

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