إسبانيا تُعلن إدانتها للقرار الصهيوني ببناء 2000 وحدة إستيطانية بالضفة المحتلة



أعلنت السفارة الأسبانية في القاهرة ، اليوم الخميس 7 يونيو ، أدانت بلادها قرار الكيان الصهيوني ببناء 2000 وحدة استيطانية فى ثلاثين مستوطنة بالضفة الغربية.

وأشارت السفارة في بيانًا لها ، إن إسبانيا تعتبر المستوطنات غير قانونية لأنها مقامه على أراضٍ محتلة ، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلًا عن أنها تمثل عقبة أمام تحقيق السلام.

كما أعرب السفارة في بيانها ، عن أسف بلادها عن الدمار التي يتعرض لهتجمعات البدو بقرية خان الأحمر، بعد استنفاد كل السبل القانونية، مؤكدة على موقفها الداعم لحل الدولتين، فيما تحث الأطراف على استئناف مفاوضات السلام.