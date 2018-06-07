طائرات الاحتلال تلقي منشورات على غزة تحذر من المشاركة في مسيرات العودة

ألقت طائرات الاحتلال اليوم الخميس 7 يونيو، منشورات ورقية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حذرت فيها الفلسطينيين من المشاركة في مسيرة "العودة وكسر الحصار" غدا الجمعة.

وجاء في المنشور الذي حمل توقيع "قيادة الجيش الإسرائيلي": "من باب سد الذريعة، لا للاشتراك في المظاهرات والفوضى مما يعرض حياتكم للخطر".

وأضافت: "لمصلحتكم لا تشاركوا في المظاهرات العنيفة على الجدار، ولا تتجاوزوه، ولا تدعوا حماس تجعلكم مطية مصالحها الفئوية الضيقة".

ويستعد الفلسطينيون للخروج يوم غد الجمعة في مسيرة "مليونية القدس" ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، إحياء لذكرى النكسة (حرب 1967).

ويتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة منذ نهاية شهر مارس الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 123 فلسطينيا وإصابة أكثر من 13 ألفا و600 آخرين.