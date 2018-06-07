حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدعو الفلسطينيين للزحف الكبير نحو القدس غدا

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة بيانا اليوم الخميس 7 يونيو دعت فيه إلى الزحف الهادر نحو القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، الموافق 8/5/2018.

وطالبت الحركة خلال بيان صحفي، بجعل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تجسيدا فعليا لـ"مليونة القدس"، قائلة: ليعلم المحتل الغاصب أن ذكرى النكسة الـ51 هو يوم تجديد البيعة لحماية مدينة القدس.

وقالت "لأنها القدس التي توهب لها الأرواح، ولأنها العاصمة الفلسطينية الأزلية، تدعو حركة حماس أبناء شعبنا في محافظات الضفة المحتلة للتوجه نحو القدس، غدا الجمعة، والاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك".

كما دعت الحركة كل من يجد صعوبة في الوصول للمسجد الأقصى للصلاة على أقرب نقطة ممكن الوصول لها على حواجز الاحتلال المنتشرة حول القدس، وإرسال رسالة للاحتلال بأن لا أحد يمكن أن يزيل حب القدس والأقصى من قلوبنا.