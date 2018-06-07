كهرباء غزة: نعاني من إرباك شديد نتيجة توقف المحطات

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الخميس 7 يونيو، إنها تعاني من إرباك شديد نتيجة توقف محطة عن العمل وتعطل أحد خطوط الكهرباء الإسرائيلية عن العمل.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن كمية الكهرباء المتوفرة حالياً هي 99 ميغاوات فقط من أصل 500 ميغاوات، في وقت إعادة توقف محطة التوليد عن العمل، مما رفع نسبة العجز لمستويات كبيرة جداً، مشيرة إلى تعطل خط رقم 9 الاسرائيلي المغذي لمدينة رفح، مع وجود تدني على قدرة خطوط خانيونس.

وأوضحت عن إرباك شديد في جدول توزيع الكهرباء نظراً لتعطل خط رقم 9 المغذي لمحافظة رفح من جانب الاحتلال بشكل مفاجئ صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى تدني قدرة خطوط محافظة خانيونس إلى قرابة النصف بسبب أعمال صيانة تجريها شركة الكهرباء الإسرائيلية، علماً بأن هذه الأعطال تتزامن مع تعطل للخطوط المصرية منذ قرابة 4 أشهر.

ودعت الشركة جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية سرعة التحرك لوقف الانحدار الخطير في خدمة الكهرباء في قطاع غزة وخطورة انعكاسها على جميع القطاعات الحيوية.