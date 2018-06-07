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تراجع الحالة الصحية لعدد من الأسرى الفلسطينيين المرضى بسبب الإهمال المتعمد

منذ حوالى ساعة
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تراجع الحالة الصحية لعدد من الأسرى الفلسطينيين المرضى بسبب الإهمال المتعمد

يبدو أن القتل بالإهمال الطبي هو دأب الطغاة والمتجبرين في تعاملهم مع المستضعفين فكما نسمع من حين لآخر عن حالات القتل بالإهمال الطبي في السجون المصرية نرى حالات تشبهها في السجون الصهيونية.

فقد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى تزداد صعوبة يوما بعد يوم، في ظل انعدام أدنى الشروط الصحية اللازمة لهم، بحرمانهم من العلاج، والاستهتار بحالاتهم الصحية.

وكشفت الهيئة في تقرير صدر عنها، اليوم الخميس 7 يونيو 2018، بشأن عدة حالات مرضية، من بينها حالة الأسير خالد أبو عمشة (54 عاما) من بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، الذي يعاني من ضعف بعضلة القلب، وقرحة بالمعدة، وآلام في المفاصل، بالإضافة إلى مشاكل بالأعصاب، وآلام في أسنانه، حيث لا يستطيع مضغ الطعام بشكل جيد، وهو بحاجة لتركيب جسر للأسنان بأقرب فرصة ممكنة، لكن إدارة معتقل "إيشل" لم تبدِ أي اهتمام بذلك.

بينما يمر الأسير حسن يوسف (64 عاما) بوضع صحي سيء، فهو يشتكي من ارتفاع نسبة السكر، والكولسترول في الدم، ومن مرض الضغط، ويتناول يوميا 11 حبة دواء، وقد تدهور وضعه الصحي بالفترة الأخيرة، وأجريت له فحوصات في عيادة معتقل "عوفر"، إلا أنه بحاجة إلى تشخيص سليم لحالته الصحية.

في حين يعاني الأسير ركان قادري من قرية دير الباشا في جنين من وجود نقطة دم على الدماغ، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، غير أن إدارة معتقل "مجيدو" تكتفي بإعطائه مسكنات للآلام، بدون تقديم علاج حقيقي لحالته الصحية.

كما يعاني كل من الأسيرين عماد السراج (38 عاما) من مدينة غزة، والقابع في معتقل "ايشل"، والأسير عبد الكريم عويسات ( 48 عاما) من مخيم جنين، ويقبع في معتقل "الجلبوع" من مشاكل حادة بالأسنان، وهما بانتظار أن يتم تحويلهما إلى طبيب مختص لتلقي العلاج.

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