وقفة بنابلس احتجاجا على قتل المسعفة "رزان النجار" من قبل الاحتلال

احتشد، اليوم الخميس 7 يونيو، عشرات الناشطين وممثلين عن فصائل ومؤسسات فلسطينية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقفة، احتجاجا على قتل جيش الاحتلال للمسعفة رزان النجار، في قطاع غزة.

وحمل المشاركون في الوقفة التي دعت لها مؤسسات وفعاليات وطنية في نابلس، صور الشهيدة النجار، ولافتات تطالب بالقصاص من جيش الاحتلال وملاحقة الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية.

وقُتلت الشهيدة النجار (21 عاما)، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليها شرق قطاع غزة، بينما كانت مرتدية لباس المسعفين، وفق ماجاء عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأثار استشهاد النجار موجة استنكار فلسطينية وعالمية واسعة، وسط اتهامات جيش الاحتلال بالاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المدنيين الفلسطينيين.

ومنذ 30 مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في "مسيرة العودة "الاحتجاجية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة.

ويطالب المحتجون بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هُجروا منها، في 1948، وهو العام الذي قامت فيه دولة الاحتلال على أراضٍ فلسطينية.