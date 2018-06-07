"هنية": "مستعدون للتعاطي إيجابيا مع كل مبادرة حقيقية تنهي الحصار الصهيوني



أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، 7 يونيو، أن مسيرات "العودة الكبرى" المتواصلة على حدود قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، "أحدثت نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وحققت اختراقات مهمة على الصعيدين السياسي والعسكري، واعتبر أن مسيرات العودة الخيار الأمثل لهذه المرحلة، وطالب بأن تمتد المسيرات زمانيا وجغرافيا إلى الضفة الغربية والقدس.

أعلن "هنية"، أن حركته "مستعدة للتعاطي إيجابيا مع كل مبادرة حقيقية تنهي الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أعوام، وجاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة، الذي نظمته "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة" في مدينة غزة، ويستمر ليوم واحد، بمشاركة قادة فصائل فلسطينية وكتاب وصحفيين، بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي يحل غدا الجمعة..

و"يوم القدس العالمي" يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، ويشهد فعاليات ومسيرات على مستوى العالم تنادي بنصرة القدس والمسجد الأقصى في مواجهة الانتهاكات والسياسات الصهيونية، وقال هنية إن "هناك مشروع أمريكي صهيوني قائم على طرح رؤية لتصفية القضية الفلسطينية وتجريم خيار المقاومة، واعتبار أن إسرائيل ليست عدو وأن إيران وفصائل المقاومة هم العدو، وأن المشروع الأمريكي لن يمر على شعبنا وأمتنا

وشدد على أن مشروع حركته قائم على إفشال "صفقة القرن" الأمريكية الهادفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الصهيوني، التي أعلنت القيادة الفلسطينية عن رفضها لها، ودعا إلى بناء جدار قوي يدعم "المقاومة" الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني أمام الإدارة الأمريكية.