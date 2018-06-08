جيش الاحتلال يُضاعف أعداده على السياج الأمني للاستعداد لمليونية القدس

يستعد آلاف الفلسطينيين إلى الاحتشاد اليوم الجمعة 8 يونيو ، للمشاركة في مسيرات إحياء ذكرى النكسة (5 يونيو 1967) ، على امتداد السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، وفي الجانب الآخر ضاعف جيش الاحتلال عدد قواته المنتشرة على امتداد السياج الأمني الفاصل.

وأطلق المنظمون على المسيرات عنوان "مليونية القدس" ، وستقام عند عدد من نقاط التماس المتاخمة للسياج الفاصل شرقي القطاع.

وقالت هيئة البث الصهيونية، إن جيش الدفاع سيضاعف، اليوم الجمعة، قواته على امتداد السياج الأمني مع قطاع غزة تحسبًا لوقوع أعمال شغب عنيفة.

ويُذكر أن طائرات الاحتلال ، ألقت رسائل تحذيرية على سكان قطاع غزة ، من المشاركة في المسيرات التي دعت لها حركة حماس والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة .

وقال الناطق باسم الجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له: "قامت طائرات جيش الدفاع بإلقاء مناشير في أنحاء قطاع غزة تحذر فيها الاقتراب من السياج الأمني ومحاولة المساس به وارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن".