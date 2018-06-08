طائرات الاحتلال تشعل النيران في بعض خيام مسيرات العودة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الجمعة 8 يونيو ، بقيام طائرات الاحتلال الصهيوني بإحراق بعض الخيام وإطارات السيارات ، التي يستخدمها الفلسطينييون في مسيرات العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في بيان لها إن "فعل الاحتلال، دليل على تخبط العدو وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج اليوم الجمعة في مليونية القدس، وتأكيد التأثير القوي لهذه المسيرات".

وأكدت أنه "رغم حرق الخيام والإطارات، فإننا مستمرون في مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافنا"، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى "النزول اليوم والمشاركة القوية بمليونية القدس، بعد صلاة الجمعة وتحدي الاحتلال الغاشم".

