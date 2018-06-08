الإمارات تساعد في شراء بيوت المقدسيين لصالح الاحتلال الصهيوني

8 يونيو 2018

كشف "كمال الخطيب" نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، عن معلومات بتورط رجل أعمال مقرب من ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد" ، في شراء بيوت فلسطينيين محيطة بالمسجد الأقصى ، وبيعها لاحقًا لدولة الاحتلال الصهيوني .

وقال "كمال الخطيب" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أموال الإمارات تعود مرة أخرى لمحاولة شراء ضمائر أهل القدس وبيوتهم ب20 مليون دولار للبيت، وتحويلها لصالح الإحتلال"، مضيفًا "ولكن خسؤوا فأهل #القدس لا يسيل لعابهم أمام أموال أحد".

وذكر "الخطيب" ، أن رجل أعمال مقرب من ولي عهد أبو ظبي "بن زايد" يعمل على شراء منازل فلسطينيين محيطة بالمسجد الأقصى المبارك ، بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على "محمد دحلان"، والذي يعمل مستشارا لولي عهد أبوظبي.

وقد تضمن العرض مبلغ 5 ملايين دولار لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى، وعندما رفض المقدسي العرض وصل المبلغ إلى عشرين مليون دولار للبيت ذاته.

وتابع محذرا: "في ظل هذه الظروف الخطيرة، ننصح أهلنا الكرام في القدس بعدم التعامل مع أي محاولة لبيع البيوت أو العقارات لأي طرف كان، وتحت أي غطاء كان".