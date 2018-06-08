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جنرال متقاعد بجيش الاحتلال يُطالب بقتل أي فلسطيني يجتاز الحدود

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 104
جنرال متقاعد بجيش الاحتلال يُطالب بقتل أي فلسطيني يجتاز الحدود

طالب الجنرال متقاعد في جيش الاحتلال الصهيوني "تسفيكا فوغل" ، بقتل الفلسطينيين الذين يقومون بتوجيه الطائرات الورقة التي تحمل مواد حارقة تجاه الأراضي المحتلة أو من يحاول عبور الحدود. 

 قال "تسفيكا" خلال حوار له مع القناة السابعة العبرية ، إن "الحل الوحيد لمن يقوم بتوجيه الطائرات الورقية الحارقة نحو إسرائيل أو يحاول عبور الحدود معها هو إطلاق النار المباشر والسريع على من يقوموا باللعب بالطائرات"، زاعمًا أن الكيان الصهيوني يواجه "حرب استنزاف" طويلة الأمد مع قطاع غزة . 


وتابع "الفلسطينيين يستخدمون الراجمات والقذائف بأنواع مختلفة على الداخل الإسرائيلي، وسبق لهم التواجد بعمليات، واليوم يقابلوننا بالطائرات الورقية الحارقة التي تمثل حرباً حقيقياً على إسرائيل".

وادعى  أن "الطائرات الورقية تحولت إلى ما يشبه الأسلحة الحقيقية بيد حماس في قطاع غزة، وتمثل أيضاً حرباً حقيقية على إسرائيل".

ويُذكر أن وزير دفاع الكيان الصهيوني ، أعلن أن هناك 600 طائرة ورقية فلسطينية تحمل مواد حارقة أطلقت من غزة ، تم اعتراض 400 منها  باستخدام وسائل تكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه الطائرات الورقية تسببت في 198 حريقًا، مما أدى إلى حرق تسعة آلاف دونم.

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