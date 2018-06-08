إصابات بين صفوف المشاركين في مليونية القدس بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة 8 يونيو ، بإصابة عشرات الفلسطينيين المشاركين في فعاليات "مسيرات العودة" والتي أطلق عليها "مليونية القدس" ، بسبب إطلاق طائرات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاههم، كما أطلق جنود الاحتلال النار في محاولة لمنعهم من الاقتراب من حدود القطاع.

من جانبها، رفعت وزارة الصحة في غزة، درجة الجهوزية والاستعداد في نقاطها الطبية ومستشفياتها .

بينما أعلن الجيش الاحتلال بعد ظهر اليوم الجمعة، "غلاف غزة" منطقة عسكرية مغلقة، وذلك مع استمرار الاستعدادات من أهالي القطاع للمشاركة في مليونية القدس على طول الحدود الشرقية.

كما نشر الجيش الإسرائيلى، فجر الجمعة، قوات مكثفة من قناصة ودبابات وبطاريات "القبة الحديدية" وكتائب القوات البرية من ألوية «401» و«غولانى»، عند السياج الشائك مع قطاع غزة، استعدادا للمظاهرات المتوقعة في إطار مسيرة العودة ويوم القدس العالمي.