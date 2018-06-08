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شاهد لحظة اسقاط طائرة تابعة للاحتلال بواسطة طائرة ورقية شرق غزة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 411
شاهد لحظة اسقاط طائرة تابعة للاحتلال بواسطة طائرة ورقية شرق غزة

لحظة اسقاط طائرة تابعة للاحتلال بواسطة طائرة ورقية شرق غزة

 

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