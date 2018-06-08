شاهد لحظة اسقاط طائرة تابعة للاحتلال بواسطة طائرة ورقية شرق غزة

لحظة اسقاط طائرة تابعة للاحتلال بواسطة طائرة ورقية شرق غزة
القاهرة
الفجر
3:08 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:59 مساءاً
العشاء
8:29 مساءاً
المنصورة
الفجر
3:03 صباحاً
الشروق
4:45 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
7:01 مساءاً
العشاء
8:31 مساءاً
الأسكندرية
الفجر
3:08 صباحاً
الشروق
4:51 صباحاً
الظهر
11:59 صباحاً
العصر
3:37 مساءاً
المغرب
7:07 مساءاً
العشاء
8:37 مساءاً
سوهاج
الفجر
3:20 صباحاً
الشروق
4:54 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:19 مساءاً
المغرب
6:50 مساءاً
العشاء
8:20 مساءاً
أسيوط
الفجر
3:20 صباحاً
الشروق
4:55 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:22 مساءاً
المغرب
6:53 مساءاً
العشاء
8:23 مساءاً
كفر الشيخ
الفجر
3:04 صباحاً
الشروق
4:47 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:34 مساءاً
المغرب
7:04 مساءاً
العشاء
8:34 مساءاً
السويس
الفجر
3:03 صباحاً
الشروق
4:44 صباحاً
الظهر
11:48 صباحاً
العصر
3:24 مساءاً
المغرب
6:53 مساءاً
العشاء
8:23 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
2:56 صباحاً
الشروق
4:36 صباحاً
الظهر
11:44 صباحاً
العصر
3:21 مساءاً
المغرب
6:52 مساءاً
العشاء
8:22 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
2:59 صباحاً
الشروق
4:33 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
3:16 مساءاً
المغرب
6:51 مساءاً
العشاء
8:21 مساءاً
الجيزة
الفجر
3:08 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:59 مساءاً
العشاء
8:29 مساءاً
المحلة
الفجر
3:01 صباحاً
الشروق
4:43 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:56 مساءاً
العشاء
8:26 مساءاً
المنوفية
الفجر
3:07 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
7:01 مساءاً
العشاء
8:31 مساءاً
الشرقية
الفجر
3:03 صباحاً
الشروق
4:45 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:58 مساءاً
العشاء
8:28 مساءاً
أسوان
الفجر
3:24 صباحاً
الشروق
4:55 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:07 مساءاً
المغرب
6:39 مساءاً
العشاء
8:09 مساءاً
قنا
الفجر
3:17 صباحاً
الشروق
4:51 صباحاً
الظهر
11:48 صباحاً
العصر
3:13 مساءاً
المغرب
6:44 مساءاً
العشاء
8:14 مساءاً
الأقصر
الفجر
3:19 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:48 صباحاً
العصر
3:12 مساءاً
المغرب
6:44 مساءاً
العشاء
8:14 مساءاً
المنيا
الفجر
3:20 صباحاً
الشروق
4:56 صباحاً
الظهر
11:59 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
7:01 مساءاً
العشاء
8:31 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
3:45 صباحاً
الشروق
5:13 صباحاً
الظهر
12:10 مساءاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
7:06 مساءاً
العشاء
8:36 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
3:18 صباحاً
الشروق
5:02 صباحاً
الظهر
12:10 مساءاً
العصر
3:49 مساءاً
المغرب
7:18 مساءاً
العشاء
8:48 مساءاً
دمياط
الفجر
3:00 صباحاً
الشروق
4:42 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
7:00 مساءاً
العشاء
8:30 مساءاً
طنطا
الفجر
3:06 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
7:01 مساءاً
العشاء
8:31 مساءاً
بورسعيد
الفجر
2:58 صباحاً
الشروق
4:41 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:57 مساءاً
العشاء
8:27 مساءاً
الغردقة
الفجر
3:09 صباحاً
الشروق
4:45 صباحاً
الظهر
11:43 صباحاً
العصر
3:12 مساءاً
المغرب
6:42 مساءاً
العشاء
8:12 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
3:01 صباحاً
الشروق
4:43 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:56 مساءاً
العشاء
8:26 مساءاً
بنها
الفجر
3:06 صباحاً
الشروق
4:47 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
7:00 مساءاً
العشاء
8:30 مساءاً
بنى سويف
الفجر
3:13 صباحاً
الشروق
4:51 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:57 مساءاً
العشاء
8:27 مساءاً
الخارجة
الفجر
3:29 صباحاً
الشروق
5:01 صباحاً
الظهر
11:56 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:52 مساءاً
العشاء
8:22 مساءاً
دمنهور
الفجر
3:07 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:35 مساءاً
المغرب
7:04 مساءاً
العشاء
8:34 مساءاً
الزقازيق
الفجر
3:05 صباحاً
الشروق
4:46 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:59 مساءاً
العشاء
8:29 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
3:07 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
7:01 مساءاً
العشاء
8:31 مساءاً
الطور
الفجر
3:06 صباحاً
الشروق
4:43 صباحاً
الظهر
11:44 صباحاً
العصر
3:15 مساءاً
المغرب
6:45 مساءاً
العشاء
8:15 مساءاً
العريش
الفجر
2:53 صباحاً
الشروق
4:35 صباحاً
الظهر
11:43 صباحاً
العصر
3:22 مساءاً
المغرب
6:52 مساءاً
العشاء
8:22 مساءاً
الفيوم
الفجر
3:13 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:59 مساءاً
العشاء
8:29 مساءاً
6 اكتوبر
الفجر
3:07 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:59 مساءاً
العشاء
8:29 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
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