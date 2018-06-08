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الاحتلال يشعل النيران في "الكوشوك" وخيام العودة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 216
الاحتلال يشعل النيران في "الكوشوك" وخيام العودة

أقدمت قوات الاحتلال ، صباح اليوم الجمعة، على احراق بعض خيام العودة وإطارات السيارات -الكوشوك- قرب السياج الزائل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل ساعات من بدء "مليونية القدس".

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ألقت شعل نارية من طائرة استطلاع على "الكوشوك" وعلى خيام العودة شرق رفح، ما أدى لاشتعال النيران بشكل كبير جداً في المكان قبل أن تصل قوات الدفاع المدني لإخمادها.

وكان الشباب الثائر وضع العشرات من إطارات السيارات على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة، استعداداً لإشعالها خلال بدء فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار بعد ظهر اليوم الجمعة، ويستخدمها الثائرون لحجب الرؤية عن القناص "الصهيوني ليتمكن المتظاهرين من قص السياج الزائل واجتيازه.

الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في رفح اعتبرت، إقدام الاحتلال على حرق بعض الخيام وإطارات السيارات دليل على تخبط العدو وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج اليوم في مليونية القدس وتأكيد على التأثير القوي لهذه المسيرات.

وأكدت الهيئة أن شعبنا الفلسطيني سيواصل المسيرة رغم إحرق الخيام واطارات السيارات حتى تحقيق الأهداف.

ودعت الهيئة، أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة بقوة بـ"مليونية القدس" بعد صلاة الجمعة وتحدي للاحتلال الغاشم.


المصدر: قناة الاقصى الفضائية

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