"الهيئة الوطنية لمسيرات العودة" تدعو للاحتشاد في صلاة عيد الفطر



دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى ، إلى الاحتشاد خلال إقامة صلاة عيد الفطر ، صباح الجمعة المقبلة ، على حدود قطاع غزة ، ضمن إطار فعاليات المسيرات المتواصلة منذ نهاية مارس.

وقال "إسماعيل رضوان" عضو هيئة حركة "حماس" إن "الجمعة القادمة جمعة المواساة وزيارة بيوت الشهداء والجرحى الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا "ندعو لإقامة صلاة عيد الفطر الجمعة القادمة بمخيمات العودة الخمسة (مناطق تجمع المسيرات) على الحدود الشرقية لقطاع غزة".

وشدد على أن "مسيرات العودة جاءت للدفاع عن حق الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قبل أكثر من 70 عاما، ورفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية".

ويُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية ، أعلنت استشهاد 4 فلسطينيين ، بينهم طفل ، وإصابة 618 آخرين ، إثر اعتداء قوات جيش الاحتلال على الفلسطينيين المشاركين في مليونية القدس أمس قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة .