إندونيسيا: القضية الفلسطينية من أولوياتنا في مجلس الأمن

شددت وزير الخارجية الإندونيسية ، "ريتنو مارسودي" ، على إن القضية الفلسطينية من أولويات بلادها في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، إثر اختيار الأمم المتحدة بلادها لعضوية مجلس الأمن في دورته المقبلة 2019-2020. ، أن جاكرتا ستحفّز الدول الأخرى على العمل بفاعلية، وفي إطار المسؤولية، لمواصلة تحقيق السلام العالمي، ومكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق اليوم، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 دول لعضوية مجلس الأمن الدولي، خلال عامي 2019 و2020، هي إندونيسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان.

وتبدأ عضوية الدول الخمس اعتبارًا من الأول من يناير 2019، وتنتهي في 31 ديسمبر 2020.