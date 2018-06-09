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مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الطفل الشهيد هيثم الجمل

منذ 19 دقيقة
عدد القراءات: 127
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الطفل الشهيد هيثم الجمل


شيع مئات الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، 9 يونيو، جثمان الشهيد الطفل هيثم الجمل 15 عاما، وردد المشيعون هتافات تستنكر جريمة قتل الطفل، وأخرى تطالب الفصائل الفلسطينية بالرد على "جرائم الاحتلال الصهيوني.
وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأوروبي في خان يونس، لمنزل الشهيد "الجمل" بحي البرازيل الحدودي جنوبي رفح، لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومنه إلى مسجد بدر وسط المحافظة لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة 
وقتل الجمل بنيران جيش الاحتلال الصهيوني، خلال مشاركته في مسيرات العودة في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، واستشهد الطفل الجمل وثلاثة آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي أمس شرقي قطاع غزة، فيما أصيب نحو "618 فلسطينيا"، في حين بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ انطلاق المسيرات في الثلاثين من آذار /مارس 127 شهيدا، و14700 مصاب.
 

 

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