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طائرة استطلاع صهيونية تقصف الحدود الشرقية لشمالي غزة

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 66
طائرة استطلاع صهيونية تقصف الحدود الشرقية لشمالي غزة


أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم السبت، 9 يونيو، أنه أطلقت طائرة استطلاع نيران تحذيرية تجاه خلية كانت تقوم بإعداد بالونات متفجرة، وننظر بخطورة إلى استخدام البالونات والطائرات الورقية الحارقة وسنعمل على منع استخدامها.
قصفت طائرة استطلاع صهيونية من دون طيار،الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، واستهدفت بقصفها مجموعة من الشباب، لكن لم يصب أي منهم. 
ويطلق المتظاهرون الفلسطينيون المشاركون في "مسيرات العودة"، طائرات ورقية تحمل مواد حارقة، تسببت بإشعال آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية داخل إسرائيل في محيط قطاع غزة.
ويتجمهر آلاف الفلسطينيين، ومنذ 30 مارس الماضي، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948، وارتكب الجيش الصهيوني مجازر دامية بحق هؤلاء المتظاهرين السلميين؛ ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 127 منهم، بينهم 13 طفلاً، وإصابة أكثر من 14 ألفا آخرين بإصابات مختلفة، حسب أرقام وزارة الصحة في غزة.

 

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