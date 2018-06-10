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إحراق 17 موقعًا صهيونيًا بسبب الطائرات الورقية الفلسطينية

منذ 2 ساعة
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إحراق 17 موقعًا صهيونيًا بسبب الطائرات الورقية الفلسطينية


أفادت التلفزيون الصهيوني ، بأن "الشبان على حدود غزة صعدوا من هجماتهم بالطائرات والبالونات المشتعلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية"، عقب ما أن تسببت الطائرات الورقية المشتعلة  بإشعال النار في 17 موقعا داخل الأراضي المحتلة .

وذكر التلفزيون ، أن 17 موقعًا في الأراضي المحتلة اندلعت فيها النيران ، حيث شب حريق  بالقرب من محطة سديروت ومسارات السكة الحديدية، وأدت سحب الدخان في الجنوب إلى إغلاق الطريق، كما أمر الجيش الإسرائيلي السكان بعدم لمس الطائرات الورقية، خشية أن تكون ملغمة.

وأطلق جيش الاحتلال العيارات التحذيرية، وأشار في بيان إلى أنه "يعتبر استخدام البالونات والقنابل الحارقة خطوة قاسية جدا وسيعمل على وقفها".

ونشرت شرطة الاحتلال إرشادات للسكان، ورد في بعضها: «ابتعد عن مكان الحادث، ولا تلمس الطائرات الورقية، واتصل بمركز الشرطة على الفور».

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن 300 دونم احترقت في محمية طبيعية تسمى بالعبرية «محمية كرميا» بعد سقوط طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة فيها.

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