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الكيان الصهيوني يُجري مناورات عسكرية مفاجئة بـ"هضبة الجولان" المحتلة

منذ 41 دقيقة
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الكيان الصهيوني يُجري مناورات عسكرية مفاجئة بـ"هضبة الجولان" المحتلة

أعلن جيش الكيان الصهيوني ، اليوم الأحد 10 يونيو ، عن بدء مناورات عسكرية مفاجئة واسعة النطاق في هضبة الجولان السورية المحتلة . 

ونقلت القناة الثانية العبرية عن المتحدث باسم الجيش ، قوله أنه تم استدعاء قوات من الاحتياط للمشاركة في المناورات العسكرية المتوقع ان تستمر لأيام  وستُسمع خلاله أصوات انفجارات.

وأضاف أن التدريب المفاجئ يهدف إلى الحفاظ على مستوى تأهب وجاهزية القوات، وستشهد المنطقة حركة مكثفة للمركبات العسكرية.

ويأتي التدريب الذي بدأ اليوم في ظل أنباء عن رفض جماعة "حزب الله" اللبنانية طلبًا روسيًا بالانسحاب من الجولان.

وتعتبر الهضبة السورية، حسب القانون الدولي، أرضاً محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب (إسرائيل) من الأراضي التي احتلتها.

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