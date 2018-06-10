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فلسطين: الاحتلال يستغل إعلان "ترامب" لإدارة حملة للترويج للقدس عاصمه له

منذ 2 ساعة
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فلسطين: الاحتلال يستغل إعلان "ترامب" لإدارة حملة للترويج للقدس عاصمه له

أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الأحد 10 يونيو ، إلى أن حكومة الكيان الصهيوني تحاول استغلال قرار الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بالقدس عاصمه له ، لإدارة حملة علاقات عامة واسعة النطاق للترويج للقدس  عاصمة لاحتلال. 

وقالت، في بيان اليوم،" هذه الحملة تشمل مختلف المجالات والحقول سواء الدبلوماسية أو الرياضية أوالثقافية والعديد من العناوين والمواضيع التي تتخذها ذريعة لتمرير أكاذيبها وروايتها التهويدية بشأن المدينة المقدسة والعديد من المواقع التاريخية فيها، وتأتي هذه المحاولات التضليلية في إطار خطة وبرامج وضعتها الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة ورصدت لها ما يزيد على 47 مليون شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل)".

وأضافت" ففي الآونة الأخيرة بادرت حكومة بنيامين نتنياهو إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس، تعمدت استضافة المشاركين فيها بفنادق مطلة على أسوار بلدتها القديمة، وخصصت (برامج سياحية) للمشاركين لزيارة القدس المحتلة مع ضخ لمعلومات مُلفقة وتزوير للحقائق يدعم رواية الاحتلال".

وحذرت الوزارة في بيانها ، من مشاركة الدول في تلك الفعاليات والمؤتمرات ، التي تستهدف تحقيق أهداف ذات مغزى سياسي لـ"تبييض" احتلاله للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.


وأضافت" تتابع الوزارة باهتمام كبير تلك الخروقات للقانون الدولي وتعمل على إثارتها ومتابعتها قانونيا وتوضيح أبعادها ومخاطرها أولا مع دوائر صنع القرار في الدول المشاركة، حماية لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة".

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