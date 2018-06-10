محكمة الاحتلال تبحث التماسا ضد إخلاء 70 عائلة فلسطينية في القدس



أعلنت المحكمة العليا الصهيونية، مساء اليوم الأحد، 10 يونيو، أنها تناقش التماسا ضد طلب بإخلاء سبعين عائلة فلسطينية من منازلها، في سلوان جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وقدم طلب إخلاء المواطنين من منازلهم منظمة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بمساعدة الوصي العام في مكتب وزارة القضاء الإسرائيلية، بدعوى أن منازل العائلات السبعين أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.

وقدم الطعن 104 فلسطينيين من سكان حي تل الهوا في سلوان ضد وقف بنبنيستي اليهودي الذي تقول صحيفة "هارتس" إنه أقيم قبل 120 عاما من قبل رؤساء الاستيطان اليهودي في القدس لصالح إسكان اليهود في المدينة.

وسبق أن استولى مستوطنون في السنوات الماضية على عشرات منازل الفلسطينيين في سلوان، عبر صفقات بيع مشبوهة، أو عبر وثائق اكتشف في عدة حالات انها مزورة، بالاستيلاء عليها بالقوة، وزعم المستوطنون أنهم يريدون إقامة ما يسمونها "مدينة داود" اليهودية في سلوان.