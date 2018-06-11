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العدو الصهيوني يعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

منذ حوالى ساعة
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العدو الصهيوني يعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات جيش الاحتلال الصهيوني ، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين 11 يونيو ، حملة اعتقالات ومداهمات  استهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، ما أسفر عن اعتقال 11 مواطنًا بينهم صحفي . 

وكشف نادي الأسير في بيانًا اليوم،  "أن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل بينهم صحفي"، بينما تم  اعتقال مواطن من بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت واحتجاز ثلاثة مواطنين آخرين من ذات البلدة، وأفرج عنهم لاحقا.

وذكر النادي أن مواطنا جرى اعتقاله من بلدة عرابة في محافظة جنين، كذلك جرى اعتقال مواطنين من محافظة بيت لحم.

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