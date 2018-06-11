آليات جيش الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق مخيم البريج



أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 11 يونيو ، قيام عدة آليات عسكرية تابعة للجيش الاحتلال الصهيوني ، بالتوغل بشكل محدود في أراضي المواطنين والمزارعين الفلسطينيين وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام ، عن شهود عيان قولهم ، إن سبع آليات عسكرية صهيونية تضم أربع دبابات وثلاثة جرافات انطلقت من موقع "المدرسة" العسكري الصهيوني الجاثم خلف السياج الحدودي شرق البريج وتوغلت لمسافة 150 مترا في الأراضي الزراعية شرق المخيم وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وأسلاك شائكة، مع إطلاق نار متقطع، وتحليق لطائرات استطلاع في أجواء المكان.