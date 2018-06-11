Responsive image

23º

11
يونيو

الإثنين

26º

11
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • الجيش التركي يُعلن مقتل 9 مسلحين من "العمال الكردستاني"
     منذ حوالى ساعة
  • مقتل 34 مسلحًا خلال عملية عسكرية شرق أفغانستان
     منذ حوالى ساعة
  • إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطما شمال سوهاج
     منذ حوالى ساعة
  • سفير الأردن بالكويت: ندفع ثمن مواقفنا تجاه القدس
     منذ حوالى ساعة
  • انفجار قرب وزارة في العاصمة الأفغانية
     منذ حوالى ساعة
  • الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة ويصيب شابا بالرصاص في بيت لحم
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

آليات جيش الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق مخيم البريج

منذ 25 دقيقة
عدد القراءات: 79
آليات جيش الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق مخيم البريج

 


أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 11 يونيو ، قيام عدة آليات عسكرية تابعة للجيش الاحتلال الصهيوني ، بالتوغل بشكل محدود في أراضي المواطنين والمزارعين الفلسطينيين وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام ، عن شهود عيان قولهم ، إن سبع آليات عسكرية صهيونية تضم أربع دبابات وثلاثة جرافات انطلقت من موقع "المدرسة" العسكري  الصهيوني الجاثم خلف السياج الحدودي شرق البريج وتوغلت لمسافة 150 مترا في الأراضي الزراعية شرق المخيم وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وأسلاك شائكة، مع إطلاق نار متقطع، وتحليق لطائرات استطلاع في أجواء المكان.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers